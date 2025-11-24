DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 33,50 EUR.

Das Papier von RTL legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 33,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RTL-Aktie sogar auf 33,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.495 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 16,12 Prozent Luft nach oben. Bei 23,75 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,81 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

