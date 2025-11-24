RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf RTL-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 33,55 EUR.

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 33,55 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,70 EUR zu. Mit einem Wert von 33,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.899 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 29,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,81 EUR aus. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 34,77 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

