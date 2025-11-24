DAX23.210 +0,5%Est505.519 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.721 -0,9%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken D-Wave Quantum-Aktie im Blick: Warrant-Deadline, Kapitalzufluss & Zukunftsrisiken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf RTL-Kurs

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit positiven Vorzeichen

24.11.25 12:06 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von RTL. Die RTL-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 33,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,60 EUR 0,35 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 33,55 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,70 EUR zu. Mit einem Wert von 33,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.899 RTL-Aktien umgesetzt.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RTL-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,75 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 29,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,81 EUR aus. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 34,77 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,40 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt

MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet

RTL-Aktie unbeeindruckt: Neuer CEO gefunden

Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025RTL Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025RTL NeutralUBS AG
18.11.2025RTL Market-PerformBernstein Research
28.10.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen