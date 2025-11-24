RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RTL gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 33,50 EUR.

Die RTL-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 33,50 EUR. Bei 33,70 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 33,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 23.729 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 16,12 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 23,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,10 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,81 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,63 EUR je RTL-Aktie an.

Am 13.03.2019 legte RTL die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2018 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die RTL-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

