RWE Aktie News: RWE steigt am Montagnachmittag

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 39,59 EUR.

Die RWE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,68 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 790.722 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 0,23 Prozent Luft nach oben. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,78 EUR je RWE-Aktie an.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 2,81 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie knapp im Minus: Rückzug aus Wasserstoff-Projekt in Namibia

DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RWE-Investment von vor 10 Jahren verdient

RWE-Aktie gewinnt: RWE verlängert Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren vorzeitig