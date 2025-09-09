RWE Aktie News: RWE am Nachmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,69 EUR.

Bei der RWE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,69 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 35,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 35,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,67 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 549.734 Stück gehandelt.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

