DAX23.751 +0,1%ESt505.382 +0,2%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1703 -0,1%Öl67,01 +0,7%Gold3.645 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten

10.09.25 09:25 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,59 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,64 EUR -0,13 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,59 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,59 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,67 EUR. Zuletzt wechselten 19.907 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie fester: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung

E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial

RWE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die RWE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
05.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025RWE OutperformBernstein Research
05.09.2025RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025RWE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen