RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,59 EUR ab.
Die RWE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,59 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,59 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,67 EUR. Zuletzt wechselten 19.907 RWE-Aktien den Besitzer.
Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,67 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 14.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 3,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4,59 Mrd. EUR umsetzen können.
Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,11 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
