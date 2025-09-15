RWE Aktie News: RWE am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 35,81 EUR ab.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 35,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 35,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,27 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 680.195 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). 5,50 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 22,48 Prozent Luft nach unten.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,78 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

