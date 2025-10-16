DAX24.216 +0,1%Est505.626 +0,4%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +0,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.554 +0,5%Euro1,1657 +0,1%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Notierung im Fokus
Notierung im Fokus

RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagmittag

16.10.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagmittag

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 41,19 EUR.

RWE AG St.
41,24 EUR 0,47 EUR 1,15%
Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,19 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 41,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,10 EUR. Bisher wurden heute 313.703 RWE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 48,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,78 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,11 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

