RWE Aktie News: RWE zieht am Mittwochmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 40,68 EUR.

Das Papier von RWE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 40,68 EUR. Bei 41,07 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 297.145 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2025 bei 41,07 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 0,95 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,76 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,78 EUR je RWE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

HOCHTIEF-Aktie zieht an: Großen Nuklearauftrag in Großbritannien gesichert

Aktien-Tipp RWE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX