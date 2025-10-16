DAX24.129 -0,2%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,34 -0,2%Gold4.234 +0,6%
RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht

16.10.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Vormittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 41,13 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,13 EUR zu. Bei 41,24 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 101.130 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,24 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2025. Gewinne von 0,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,78 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

