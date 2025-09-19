RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 36,04 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 36,04 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 36,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,59 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 857.556 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 22,97 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.

