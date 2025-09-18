DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.176 +0,1%Nas22.546 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,70 -1,2%Gold3.671 +0,7%
RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag gefragt

19.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von RWE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 35,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,56 EUR 0,28 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.222.260 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Mit einem Zuwachs von 6,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 27,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,78 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 14.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,91 EUR, nach 2,81 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 3,67 Mrd. EUR, gegenüber 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,07 Prozent präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,11 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
11:51RWE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RWE BuyUBS AG
08.09.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
