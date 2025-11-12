DAX24.342 +1,1%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 +4,7%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,62 -0,8%Gold4.128 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Rheinmetall-Aktie
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

RWE-CFO sieht keinen Abschreibungsbedarf bei US-Projekten

12.11.25 11:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,40 EUR 1,45 EUR 3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Britta Becks

DOW JONES--

RWE-CFO sieht keinen Abschreibungsbedarf bei US-Projekten

Wer­bung

Der Stromkonzern RWE sieht keinen Abschreibungsbedarf für seine zurzeit auf Eis liegenden Offshore-Wind-Projekte in den USA. Zum einen sehe man in den USA eine enorm wachsende Stromnachfrage, sagte CFO Michael Müller in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Aus Sicht von RWE könne dieser Strombedarf perspektivisch nicht ohne Offshore-Windenergie gedeckt werden. Zwar habe die Trump-Administration eine kritische Haltung zu Offshore, die Regierungen der Bundesstaaten seien hingegen weiter an einer Fortführung der Projekte interessiert. "Vor dem Hintergrund sagen wir, dass die Nachfrage da ist", so Müller.

Zum anderen habe RWE im Unterschied zu Wettbewerbern noch nicht mit der Umsetzung der Projekte begonnen. Das Unternehmen habe sich zwar Rechte gesichert und erste Schritte unternommen, um Genehmigungen einzuholen, diese aber momentan on hold gesetzt. Damit würden die Projekte zwar später kommen, RWE gehe aber davon aus, diesen späteren Einsatz durch den Abschluss entsprechend höherer langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) kompensieren zu können, fügte der Finanzvorstand hinzu.

Wie Müller bereits eingangs in seiner Rede ausgeführt hatte, hat RWE nach der Verabschiedung der "One Big Beautiful Bill" in den USA nun Klarheit mit Blick auf den Erneuerbaren-Ausbau an Land. Der Konzern könne sein laufendes Bauprogramm von 4,2 Gigawatt realisieren und erhalte dafür weiterhin die entsprechenden Steuergutschriften. Dazu gehörten auch fünf neue Projekte, für die vor kurzem eine Investitionsentscheidung getroffen worden sei, darunter drei große Solarparks in Kalifornien, Illinois und Michigan. Allein in diesem Jahr hat RWE laut Müller für seine US-Projekte PPAs mit einem Gesamtvolumen von über 1 Gigawatt abgeschlossen.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 05:25 ET (10:25 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
09:36RWE OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:11RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:11RWE OutperformBernstein Research
09:36RWE OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
28.10.2025RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen