RWE-CFO sieht keinen Abschreibungsbedarf bei US-Projekten
Werte in diesem Artikel
Von Britta Becks
DOW JONES--
RWE-CFO sieht keinen Abschreibungsbedarf bei US-Projekten
Der Stromkonzern RWE sieht keinen Abschreibungsbedarf für seine zurzeit auf Eis liegenden Offshore-Wind-Projekte in den USA. Zum einen sehe man in den USA eine enorm wachsende Stromnachfrage, sagte CFO Michael Müller in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Aus Sicht von RWE könne dieser Strombedarf perspektivisch nicht ohne Offshore-Windenergie gedeckt werden. Zwar habe die Trump-Administration eine kritische Haltung zu Offshore, die Regierungen der Bundesstaaten seien hingegen weiter an einer Fortführung der Projekte interessiert. "Vor dem Hintergrund sagen wir, dass die Nachfrage da ist", so Müller.
Zum anderen habe RWE im Unterschied zu Wettbewerbern noch nicht mit der Umsetzung der Projekte begonnen. Das Unternehmen habe sich zwar Rechte gesichert und erste Schritte unternommen, um Genehmigungen einzuholen, diese aber momentan on hold gesetzt. Damit würden die Projekte zwar später kommen, RWE gehe aber davon aus, diesen späteren Einsatz durch den Abschluss entsprechend höherer langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) kompensieren zu können, fügte der Finanzvorstand hinzu.
Wie Müller bereits eingangs in seiner Rede ausgeführt hatte, hat RWE nach der Verabschiedung der "One Big Beautiful Bill" in den USA nun Klarheit mit Blick auf den Erneuerbaren-Ausbau an Land. Der Konzern könne sein laufendes Bauprogramm von 4,2 Gigawatt realisieren und erhalte dafür weiterhin die entsprechenden Steuergutschriften. Dazu gehörten auch fünf neue Projekte, für die vor kurzem eine Investitionsentscheidung getroffen worden sei, darunter drei große Solarparks in Kalifornien, Illinois und Michigan. Allein in diesem Jahr hat RWE laut Müller für seine US-Projekte PPAs mit einem Gesamtvolumen von über 1 Gigawatt abgeschlossen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2025 05:25 ET (10:25 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|09:36
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen