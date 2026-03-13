S&P 500-Papier Blackstone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackstone-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren Blackstone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 5 Jahren wurden Blackstone-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76,09 USD. Bei einem Blackstone-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,314 Blackstone-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Blackstone-Papiere wären am 16.03.2026 140,78 USD wert, da der Schlussstand 107,12 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 40,78 Prozent gleich.
Blackstone erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 131,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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