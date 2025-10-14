DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salesforce

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Salesforce-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 241,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
210,05 EUR -5,40 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 241,72 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salesforce-Aktie bisher bei 241,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 247,12 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 234.929 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,825 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

