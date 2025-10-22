Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 258,87 USD abwärts.

Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,7 Prozent auf 258,87 USD nach. In der Spitze fiel die Salesforce-Aktie bis auf 258,60 USD. Bei 261,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 245.806 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,55 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,894 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

