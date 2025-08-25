Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 244,07 USD.

Die Salesforce-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 244,07 USD. Bei 242,88 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 246,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 506.973 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 33,86 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,20 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,824 USD aus. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 28.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 USD, nach 1,56 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Salesforce am 03.09.2025 vorlegen. Am 02.09.2026 wird Salesforce schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,32 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

