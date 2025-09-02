Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Mittag an

Blick auf Salzgitter-Kurs

Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,40 EUR zu.

Die Salzgitter-Aktie konnte um 11:39 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 21,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 21,88 EUR. Bei 21,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 15.710 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 38,88 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Mit Abgaben von 39,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,226 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,463 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

