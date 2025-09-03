Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 20,78 EUR.

Die Salzgitter-Aktie bewegte sich um 11:36 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,78 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,96 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,68 EUR aus. Mit einem Wert von 20,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 20.013 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 43,02 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Mit einem Kursverlust von 37,63 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,226 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,474 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

