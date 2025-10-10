Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 32,68 EUR.

Das Papier von Salzgitter befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 32,68 EUR ab. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 32,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,30 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 70.271 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,43 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,222 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,92 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

