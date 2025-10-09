Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit Kursplus

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 34,10 EUR.

Das Papier von Salzgitter legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 34,10 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 34,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,20 EUR. Zuletzt wechselten 77.143 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach oben. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 61,99 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,222 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

