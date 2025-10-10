Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 32,62 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 32,62 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,52 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.279 Salzgitter-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 6,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 60,27 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

