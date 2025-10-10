Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 32,84 EUR abwärts.
Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 32,84 EUR nach. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 32,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.385 Salzgitter-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 5,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 12,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 60,54 Prozent sinken.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,222 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,92 EUR je Salzgitter-Aktie aus.
Am 11.08.2025 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR je Salzgitter-Aktie.
