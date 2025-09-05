Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag stärker

So bewegt sich Salzgitter

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 22,56 EUR.

Das Papier von Salzgitter konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 22,56 EUR. Bei 22,92 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 22,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.138 Salzgitter-Aktien.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 74,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,176 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,76 EUR für die Salzgitter-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,503 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt