Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Salzgitter zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 22,98 EUR.

Das Papier von Salzgitter legte um 15:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 22,98 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 23,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,62 EUR. Bisher wurden heute 54.375 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 29,33 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,60 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,176 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,76 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Verlust von -1,503 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

