Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Salzgitter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 22,92 EUR.

Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 22,92 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Salzgitter-Aktie bis auf 22,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 19.197 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2025 auf bis zu 29,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 29,67 Prozent wieder erreichen. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 76,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR gegenüber -0,64 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,502 EUR je Salzgitter-Aktie.

