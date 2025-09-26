WDH: Klöckner & Co. verkauft 8 US-Distributionsstandorte - 119 Millionen Dollar

(Im 1. Absatz werden die Angaben zum Käufer präzisiert. Russel Metals erwirbt sieben Standorte, der achte geht an Service Steel Warehouse.)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) verkauft acht US-Distributionsstandorte. Sieben erwirbt Russel Metals und einen Service Steel Warehouse. Dadurch werde der Umsatzanteil aus dem höherwertigen Geschäft und dem Service-Center-Geschäft um 5 Prozentpunkte auf etwa 86 Prozent steigen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Sonntag mit. Das Ertragsprofil von Klöckner & Co werde dadurch gestärkt.

Der vereinbarte Kaufpreis, dessen Höhe sich noch ändern kann, beläuft sich auf 119 Millionen US-Dollar. Damit ergebe sich ein Buchgewinn von über 20 Millionen Euro, hieß es weiter. Durch die Umschichtung von Kapital aus dem Distributionsgeschäft in das höherwertige Geschäft und das Service-Center-Geschäft werde Klöckner & Co seine Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten weiter verringern./he