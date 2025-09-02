DAX23.664 +0,8%ESt505.336 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.542 +0,3%
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

03.09.25 12:06 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 231,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 231,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 231,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 230,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 200.447 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,57 Prozent. Bei 190,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,84 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,35 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,33 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10:21SAP SE OverweightBarclays Capital
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
