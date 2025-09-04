SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 233,05 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 233,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 233,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 232,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 233,40 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 21.850 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 17,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 18,46 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,33 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

