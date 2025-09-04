SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 233,05 EUR an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der SAP SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 233,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 233,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 232,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 233,40 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 21.850 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 17,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 18,46 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,33 EUR für die SAP SE-Aktie aus.
Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.
In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 5 Jahren verdient
Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie
SAP SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|SAP SE Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|SAP SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen