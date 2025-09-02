SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SAP SE. Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 230,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.427 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,83 Prozent. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 20,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 294,33 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor 5 Jahren verdient

Aktien-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie