SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit stabiler Tendenz

09.10.25 12:06 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von SAP SE zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 237,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die SAP SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 237,15 EUR. Die SAP SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,20 EUR an. Im Tief verlor die SAP SE-Aktie bis auf 235,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.267 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2024 bei 204,40 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 16,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,89 EUR je SAP SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat SAP SE 9,03 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

So will die EU die Wirtschaft mit KI fit machen

Erste Schätzungen: SAP SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
