SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 238,30 EUR zu.

Das Papier von SAP SE legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 238,30 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 239,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 238,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.630 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,97 Prozent. Bei 204,50 EUR fiel das Papier am 11.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,35 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,40 EUR je SAP SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,89 EUR für die SAP SE-Aktie.

SAP SE gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,03 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

