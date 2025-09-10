SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 220,75 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 220,75 EUR. Die SAP SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,80 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 842.685 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 283,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 191,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,33 EUR aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,46 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie in den SAP SE-Büchern.

