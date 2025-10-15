DAX24.218 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,41 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1623 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.196 +1,3%
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag freundlich

15.10.25 12:04 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag freundlich

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 233,85 EUR.

SAP SE
232,45 EUR 0,40 EUR 0,17%
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 233,85 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 234,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 231,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 153.201 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 208,95 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 10,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 21.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
