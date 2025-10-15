SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochmittag freundlich
Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 233,85 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 233,85 EUR zu. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 234,10 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 231,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 153.201 SAP SE-Aktien.
Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 21,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 208,95 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 10,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.
Am 22.07.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.
Die SAP SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 22.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 21.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 6,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SAP AG
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.09.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen