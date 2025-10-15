DAX24.315 +0,3%Est505.631 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.947 -0,7%Euro1,1639 +0,2%Öl62,35 +0,1%Gold4.215 +1,8%
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

15.10.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von SAP SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 232,55 EUR.

Aktien
SAP SE
233,45 EUR 1,40 EUR 0,60%
Kaum Ausschläge verzeichnete die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 232,55 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 232,55 EUR zu. Die SAP SE-Aktie sank bis auf 231,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.316 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 17,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (208,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 10,15 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 289,89 EUR angegeben.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 21.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
