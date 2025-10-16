DAX24.129 -0,2%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,34 -0,2%Gold4.234 +0,6%
Aktie im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag schwächer

16.10.25 09:22 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag schwächer

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 233,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
233,20 EUR 0,65 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 233,35 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 230,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.549 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 21,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,70 EUR am 16.09.2025. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 11,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,40 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,89 EUR an.

SAP SE veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 21.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
