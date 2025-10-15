DAX24.209 -0,1%Est505.613 +1,1%MSCI World4.321 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.786 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1634 +0,2%Öl62,06 -0,4%Gold4.201 +1,4%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
NVIDIA: Mit einem neuen Spitzenziel von 320 USD sieht die HSBC noch 75%iges Potenzial. Die Gründe!
Notierung im Fokus

SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

15.10.25 16:08 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 233,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
233,80 EUR 1,75 EUR 0,75%
Die SAP SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 233,25 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SAP SE-Aktie bisher bei 234,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 231,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 348.289 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 21,54 Prozent zulegen. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,95 EUR. Mit Abgaben von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 21.10.2026.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025SAP SE BuyUBS AG
22.09.2025SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
