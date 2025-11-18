SAP SE Aktie News: SAP SE am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 205,20 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 205,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 202,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 125.681 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 27,62 Prozent niedriger. Bei 202,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 292,22 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,25 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,15 Prozent auf 9,08 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

