SAP SE Aktie News: SAP SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

26.08.25 16:10 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Aktie von SAP SE zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 233,05 EUR.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 233,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 235,75 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 231,70 EUR. Bei 231,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 382.076 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 18,46 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 291,56 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,03 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,29 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte SAP SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
