SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 236,80 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 236,80 EUR. Bei 237,85 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 343.113 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). 19,72 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 190,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

