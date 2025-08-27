DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.514 -0,1%Nas21.649 +0,3%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Notierung im Blick

SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

28.08.25 16:10 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 236,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
236,60 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von SAP SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 236,80 EUR. Bei 237,85 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 343.113 SAP SE-Aktien.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). 19,72 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2024 auf bis zu 190,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 19,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 291,56 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat SAP SE mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE im Jahr 2025 6,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAP SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SAP-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen