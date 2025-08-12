Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Montagmittag fester

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 202,80 EUR.

In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 205,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,40 EUR. Zuletzt wechselten 36.099 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,816 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,00 EUR je Sartorius vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sartorius vz am 22.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 884,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

