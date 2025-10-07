Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verteuert sich am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Sartorius vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 227,20 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 227,20 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,40 EUR an. Mit einem Wert von 225,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 2.457 Aktien.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 36,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,814 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 254,00 EUR aus.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 15.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

