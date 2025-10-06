DAX24.430 +0,2%Est505.635 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,26 +1,5%Nas22.899 +0,5%Bitcoin106.423 +0,9%Euro1,1718 -0,1%Öl65,10 +1,2%Gold3.951 +1,6%
Kursentwicklung

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag billiger

06.10.25 16:10 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag billiger

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 227,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
183,60 EUR 2,00 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 227,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Sartorius vz-Aktie bei 225,90 EUR. Bei 228,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 32.706 Stück.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,13 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,14 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,814 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 254,00 EUR an.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Sartorius vz mit einem Umsatz von insgesamt 884,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Sartorius vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Sartorius vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Sartorius vz OverweightBarclays Capital
24.09.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
19.09.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
