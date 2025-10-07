Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 223,40 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 223,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 222,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 225,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.497 Sartorius vz-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 23,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,67 Prozent.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,814 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Sartorius vz-Aktie bei 254,00 EUR.
Am 22.07.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 884,30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 860,70 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Sartorius vz-Aktie.
