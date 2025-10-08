Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 213,90 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,0 Prozent auf 213,90 EUR ab. Die Sartorius vz-Aktie sank bis auf 213,50 EUR. Bei 215,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.049 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 26,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,814 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 251,50 EUR.

Sartorius vz ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,34 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Sartorius vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 16.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 15.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 4,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

