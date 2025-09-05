Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Sartorius vz im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 197,55 EUR nach oben.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 197,55 EUR. Die Sartorius vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 199,25 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 196,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.029 Sartorius vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 15,95 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,816 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 884,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Sartorius vz möglicherweise am 15.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,96 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

