Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Sartorius vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 206,80 EUR abwärts.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 206,80 EUR. In der Spitze büßte die Sartorius vz-Aktie bis auf 206,00 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 208,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.408 Sartorius vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,20 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,839 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 259,10 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 883,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

