Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 239,60 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 239,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Sartorius vz-Aktie bis auf 239,30 EUR. Bei 239,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.060 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 383,70 EUR. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 37,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sartorius vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 267,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 28.01.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 906,80 Mio. EUR – ein Plus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 849,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.04.2026 dürfte Sartorius vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 4,85 EUR je Aktie aus.

