Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 242,30 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 242,30 EUR zu. Bei 243,30 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.525 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 20,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,47 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,813 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 16.10.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Sartorius vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 793,60 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 843,20 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Sartorius vz am 22.01.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,92 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

