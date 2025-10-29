Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Nachmittag im Plus

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 239,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 239,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 242,60 EUR. Bei 235,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 32.812 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sartorius vz-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,740 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,813 EUR je Sartorius vz-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,50 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 16.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,21 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 843,20 Mio. EUR gegenüber 793,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,92 EUR fest.

